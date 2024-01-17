В «Бешикташе» сообщили, что Антон Миранчук входит в сферу интересов клуба

Генеральный директор «Бешикташа» Самет Айбаба высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.

«Антон Миранчук переходит в «Бешикташ»? Это неправда. Однако он включён в наш список», — цитирует Айбабу Sport24.

Как сообщает Sabah, Миранчук не принял предложение железнодорожников по новому контракту, так как «Локомотив» захотел снизить зарплату с €2,4 млн до €1,2 млн. Россиянин запросил у руководства турецкого клуба зарплату в размере €3 млн.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года.

Ранее в Турции назвали слухами информацию о согласии Антона Миранчука перейти в «Бешикташ».