Жирков уверен, что у Кругового всё получится в ЦСКА

Обладатель Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА Юрий Жирков считает правильным решение защитника петербургского «Зенита» Данилы Кругового перейти в армейский клуб.

«Думаю, всё кроется в желании выступать как можно чаще. Связываю этот переход и определённый риск именно с желанием чаще выходить на газон. Слышал, что остаток сезона он проведёт во второй команде петербуржцев. Не знаю, что происходит внутри команды, но думаю, что это воспитательная мера. В «Зените» ему было сложнее: более высокая конкуренция. В частности, на его позиции действует Дуглас Сантос — отличный игрок. Даже если смотреть на атакующих исполнителей, действующих на левом фланге, то там тоже наблюдается высочайшая конкуренция», — заявил Жирков RT.

Бронзовый призере чемпионата Европы пожелал удачи Круговому в ЦСКА.

«Я считаю Данила одним из лучших российских крайних защитников страны — у него всё должно получиться в ЦСКА. Если у красно-синих получится арендовать его зимой, это будет отлично для игрока, ведь полгода игры за пределами РПЛ — очень много для такого», — добавил Жирков.

17 января ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым.

25-летний защитник в сезоне-2023/24 отдал две голевые передачи в 18 матчах за сине-бело-голубых.

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