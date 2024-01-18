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Мостовой: я всё жду предложения от «Спартака»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, какой клуб хотел бы тренировать.
Мостовой: я всё жду предложения от «Спартака»
  • © Пресс-служба PARI

«Тренерская карьера? Я всё жду предложения от «Спартака», но, видимо, никогда не дождусь. Общался с Андреем Канчельскисом: он возглавил «Мурас Юнайтед» и позвал меня на стажировку. Посмотрим, как всё сложится, — сейчас он уже уехал, а у меня всё же тут свои дела. Если что, то поедем. Зовут также и в «Сельту», но всё же в приоритете сначала поработать в России — за рубежом сейчас в определённой степени россияне чужие», — заявил Мостовой RT.

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