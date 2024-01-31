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Евро-Футбол: «Спартак» готов предложить Джикии контракт с зарплатой €1,7 млн

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Защитник Георгий Джикия, возможно, всё-таки останется в московском «Спартаке».
Евро-Футбол: «Спартак» готов предложить Джикии контракт с зарплатой €1,7 млн
  • РИА Новости

Руководство столичного клуба готово предложить капитану команды новое соглашение на два года с зарплатой в размере €1,7 млн год с возможностью продления на один сезон, сообщает «Евро-Футбол».

Уточняется, что с бонусами зарплата футболиста может возрасти до €2 млн.

Джикия в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки. В последний раз 30-летний футболист выходил на поле в игре Кубка России в октябре.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и Джикия обсудят новый контракт в начале февраля.

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