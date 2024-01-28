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«РБ Спорт»: «Спартак» и Джикия обсудят новый контракт в начале февраля

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Московский «Спартак» постарается сохранить защитника Георгия Джикию в команде.
«РБ Спорт»: «Спартак» и Джикия обсудят новый контракт в начале февраля
  • РИА Новости

Руководство столичного клуба в начале февраля планирует обсудить с капитаном красно-белых возможное продление контракта, сообщает «РБ Спорт».

Джикия в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки. В последний раз 30-летний футболист выходил на поле в игре Кубка России в октябре.

Контракт футболиста истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн.

Ранее Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что клуб должен продлить трудовое соглашение с Джикией.



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