Камоцци: «Спартак» должен продлить контракт с Джикией

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение, что клуб должен продлить трудовое соглашение с защитником Георгием Джикией.

«Спартак должен продлить контракт с Джикией, это лидер команды. Но в этом вопросе нужно принять взвешенное решение», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», руководство «Спартака» готово предложить защитнику контракт с зарплатой не выше, чем €1,5 млн в год.

Россиянин в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. В последний раз 30-летний защитник выходил на поле в начале октября. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона.

Ранее агент Сафонов заявил, что «Спартаку» нужно продлить контракт с Джикией.