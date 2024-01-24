Камоцци: «Спартак» должен продлить контракт с Джикией
«Спартак должен продлить контракт с Джикией, это лидер команды. Но в этом вопросе нужно принять взвешенное решение», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», руководство «Спартака» готово предложить защитнику контракт с зарплатой не выше, чем €1,5 млн в год.
Россиянин в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. В последний раз 30-летний защитник выходил на поле в начале октября. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона.
Ранее агент Сафонов заявил, что «Спартаку» нужно продлить контракт с Джикией.