Агент Сафонов считает, что «Спартаку» нужно продлить контракт с Джикией

Агент Алексей Сафонов прокомментировал ситуацию вокруг защитника Георгия Джикии и «Спартака» с продлением контракта.

«Не понимаю, почему «Спартак» должен его отпускать. Он качественный защитник, который многое сделал для команды. Мне кажется, к таким фигурам нужно относиться с большим уважением», — цитирует Сафонова СЭ.

Россиянин в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. В последний раз 30-летний защитник выходил на поле в начале октября. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона.

Ранее Александр Мостовой заявил, что Джикия не играет только из‑за решения тренера.