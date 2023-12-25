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Мостовой: Джикия не играет только из‑за решения тренера

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение касаемо защитника красно-белых Георгия Джикии.
Мостовой: Джикия не играет только из‑за решения тренера
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Джикия — отличный защитник, он не играет только из‑за решения тренера. Он способен усилить любой топ‑клуб РПЛ. Посмотрим, что решит клуб — отпускать или продлевать с ним контракт», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Россиянин в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. В последний раз 30-летний защитник выходил на поле в начале октября. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона.

Ранее Руслан Пименов заявил, что Джикия усилил бы «Локомотив» или «Динамо».

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