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Пименов: Джикия усилил бы «Локомотив» или «Динамо»

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Бывший нападающий сборной России по футболу Руслан Пименов считает, что капитан «Спартака» Георгий Джикия ещё способен быть полезным команде из верхней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нельзя исключать перехода Джикии в «Краснодар»? Моё личное мнение, он стал бы усилением для «Динамо» или «Локомотива». Потому что он подходит под игру этих команд», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Джикия в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. В последний раз 30-летний защитник выходил на поле в начале октября. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона.

Ранее бывший защитник «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что если Джикия не нужен больше московской команде, то ему стоит найти новый клуб.





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