Пименов: Джикия усилил бы «Локомотив» или «Динамо»

Бывший нападающий сборной России по футболу Руслан Пименов считает, что капитан «Спартака» Георгий Джикия ещё способен быть полезным команде из верхней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нельзя исключать перехода Джикии в «Краснодар»? Моё личное мнение, он стал бы усилением для «Динамо» или «Локомотива». Потому что он подходит под игру этих команд», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Джикия в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. В последний раз 30-летний защитник выходил на поле в начале октября. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона.

Ранее бывший защитник «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что если Джикия не нужен больше московской команде, то ему стоит найти новый клуб.















