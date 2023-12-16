Бояринцев: Джикии в случае конфликта с Абаскалем нужно уходить из «Спартака»
«Если у Георгия сложная ситуация, неудивительно, что он может оказаться в другом клубе. Он хороший игрок для РПЛ. Не хочу гадать, что у них с Абаскалем. Если это влияет на попадание Георгия в состав, то надо уходить и искать более приемлемый вариант. В этом нет ничего страшного», — цитирует Бояринцева «Чемпионат».
При этом он подчеркнул, что не представляет, как с Джикией у кого-то может быть какой-то конфликт.
«Я знаком с Георгием лично. Он абсолютно нормальный парень, большой профессионал. Бывают противоречия между тренером и капитаном. Может, у них такое было, но не знаю», — добавил Бояринцев.
Джикия в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. В последний раз 30-летний защитник выходил на поле в начале октября. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона.
Ранее агент Джикии отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к защитнику.