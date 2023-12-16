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Агент Джикии отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к защитнику

Агент: с «Краснодаром» по Джикии я пока не контактировал

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Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался о возможном переходе своего клиента в «Краснодар».
Агент Джикии отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к защитнику
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«По этому вопросу с футбольным клубом «Краснодар» я пока не контактировал», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».

Как сообщает «РБ Спорт», «Краснодар» готов рассмотреть кандидатуру Джикии, если зимой команду покинет защитник Хуниор Алонсо.

По информации источника, на данный момент никаких переговоров по Джикии не было.

Джикия в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года.

Ранее агент Джикии заявил об отсутствии переговоров со «Спартаком» о новом контракте.

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