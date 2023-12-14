Агент Джикии: никаких переговоров о новом контракте, полная тишина
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Полная тишина, никаких переговоров. Будет совет директоров у «Спартака», после этого будет какое-то решение, но какое решение, не знаю», — цитирует Шпинёва Metaratings.ru.
Джикия в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года.
Ранее в «Локомотиве» опровергли информацию о переговорах по переходу Джикии.