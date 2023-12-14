Агент Джикии: никаких переговоров о новом контракте, полная тишина

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал ситуацию касательно будущего своего клиента.

«Полная тишина, никаких переговоров. Будет совет директоров у «Спартака», после этого будет какое-то решение, но какое решение, не знаю», — цитирует Шпинёва Metaratings.ru.

Джикия в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года.

Ранее в «Локомотиве» опровергли информацию о переговорах по переходу Джикии.