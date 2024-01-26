Отказ Тикнизяна «Зениту», интерес к Угальде «Спартака» и отъезд Нобоа из «Сочи»: как проводят межсезонье клубы РПЛ

«Зениту» не удалось договориться с Наиром Тикнизяном об условиях личного контракта, а АПЛ заблокировала аренду Джона Кордобы «Фулхэмом» у «Краснодара». «Спартак» близок к приобретению у «Твенте» Манфреда Угальде за €15 млн, а Квинси Промес отправился с партнёрами на сбор в Дубай, несмотря на риск экстрадиции в Нидерланды. Кристиан Нобоа объявил о возвращении в Эквадор после 17 лет в РПЛ, а «Нижний Новгород» нашёл замену Эдгару Севикяну в лице Валерия Царукяна.

Тикнизяна не устроило предложение «Зенита»

Решение Данила Кругового стать футболистом ЦСКА сильно ударило по «Зениту». В его лице гегемон лишился не только дублёра Дугласа дос Сантоса, но и важного исполнителя с российским паспортом.

В клубе решили не затягивать с поиском замены и попытались приобрести одного из лучших левых защитников РПЛ на данный момент — Наира Тикнизяна, но потерпели неудачу. По информации RT, петербуржцы не договорились с армянином об условиях личного контракта. Он требовал 16 млн рублей в месяц плюс подъёмные, а действующие чемпионы были готовы платить только 10 млн. Это гораздо меньше итогового предложения, сделанного ранее Круговому.

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Переговоры о возможном переходе спортсмена тянулись несколько дней. Сначала появилась информация о заинтересованности сине-бело-голубых в Тикнизяне. Потом сообщалось о готовности заплатить за него «Локомотиву» €8 млн и €2 млн в качестве бонусов. Сам он якобы мог увеличить свою зарплату в два раза — до €1,2 млн в год. Ход переговоров подтвердили даже представители клубов.

Согласно данным СМИ, 25 января стороны поставили точку. Москвичи должны были получить €7 млн без учёта бонусов. Однако прийти к консенсусу с самим исполнителем так и не удалось.

На этом сложности «Зенита» не закончились. В Бразилии считают, что Вендел, который в прошлом году был близок к отъезду из России, может перейти в «Ботафого» на правах аренды с правом последующего выкупа. Местное издание Globo Esporte утверждает, что российский клуб не против такого варианта, а вот главный тренер Сергей Семак отпускать лидера не намерен. Впрочем, председатель правления коллектива Александр Медведев назвал эту информацию чушью.

До сих пор неясна и судьба двух российских хавбеков, практически не имеющих в городе на Неве практики. Александр Коваленко будто бы интересен «Спартаку», «Локомотиву», «Сочи» и «Динамо». Алексей Сутормин же хочет оказаться в «Ростове».

Угальде близок к переходу в «Спартак»

Между тем «Спартак» близок к осуществлению первой сделки в 2024 году. Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо подтвердил в социальных сетях достижение устной договорённости между «Твенте» и красно-белыми о трансфере Манфреда Угальде. В ближайшее время будет подписан контракт на 4,5 года, а бюджет нидерландской дружины пополнится на €15 млн. Ранее там подтвердили получение предложения по нападающему. В России же назвали сумму возможного оклада новичка — €2 млн.

В его лице Гильермо Абаскаль получит долгожданное усиление в линию атаки. Ведь после ухода Шамара Николсона и Бальде Кейта наставник остался с одним Александром Соболевым, если не брать в расчёт молодого Павла Мелёшина. Юркий и быстрый костариканец ростом всего 173 см способен сыграть как на острие, так и в паре с мощным партнёром при схеме с двумя форвардами.

В сделке по нему имеются свои плюсы и минусы. С одной стороны, он неплохо проявил себя в сильном чемпионате Старого Света и в нынешнем сезоне набрал 13 очков по системе «гол + пас» (7 + 6). Латиноамериканец компенсирует скромные антропометрические данные отличным голевым чутьём. К тому же он уже несколько лет выступает в Европе и адаптировался к местному футболу. С другой — спортсмен пока не способен похвастать хорошей реализацией и губит массу моментов. Да и потраченные на него деньги кажутся перебором.

А вот по Квинси Промесу из Нидерландов поступают тревожные для поклонников москвичей новости. Сообщается, что прокуратура требует для него девять лет тюремного заключения в деле о провозе двух крупных партий кокаина. Якобы он не просто входил в преступную сеть, а играл одну из ключевых ролей. Несмотря на угрозу экстрадиции, легионер вылетел вместе с партнёрами в Дубай на сбор. Возможно, избежать отправки на родину поможет получение им статуса резидента ОАЭ в декабре.

В MLS и АПЛ заблокировали сделки с участием российских клубов

В случае с Угальде важен ещё и сам факт сделки с коллективом, представляющим недружественную страну. К сожалению, порой с российскими клубами не хотят иметь дел. Например, «Спартак», если верить инсайдеру Ивану Карпову, мог заполучить Антонио Санабрию. Приезд форварда сборной Парагвая, забившего 12 мячей в прошлом сезоне Серии А, стал бы огромным событием для РПЛ. Но в «Торино» чётко дали понять: сейчас подобный трансфер невозможен.

По данным The Athletic, красно-белые также интересовались нападающим «Далласа» Хесусом Феррейрой и готовы были отдать за него $13 млн. Но MLS выступила против перехода, сославшись на риски, с которыми сталкиваются клубы из США, контактируя с российскими.

В аналогичной ситуации якобы оказался «Фулхэм». Лондонцы намеревались арендовать у «Краснодара» Джона Кордобу с правом выкупа за €8 млн. В этой ситуации сделку заблокировала АПЛ, не одобряющая сотрудничество с российскими коллективами. Впрочем, у поклонников южан есть повод порадоваться, что не уехал ведущий форвард, без которого их шансы на завоевание чемпионства понизились бы.

Нобоа покинул Россию

Если колумбиец пока остался в России, то другой знаковый для РПЛ латиноамериканец, Кристиан Нобоа, покинул «Сочи». В возрасте 38 лет он решил вернуться в родной «Эмелек».

«Я буду вспоминать Россию с ностальгией. Я провёл и прожил тут очень красивые моменты, выиграл много матчей, которые войдут в историю», — цитирует эквадорца «Матч ТВ».

Вместе с тем он изъявил желание вернуться после окончания карьеры и попробовать себя в роли скаута или журналиста. Это неудивительно, ведь за почти 20 лет пребывания в стране он успел стать своим. Спортсмен отлично освоил язык и до 2016-го был женат на россиянке, которая родила ему двоих детей.

А ведь хавбека у нас могло и не быть, если бы не настойчивость Курбана Бердыева. Наставник разглядел в юном полузащитнике талант и пригласил его в «Рубин». Сперва болельщики посмеивались над новичком, тем более что в дебютном матче с «Ростовом» он поразил собственные ворота. Но постепенно легионер стал лидером казанцев и внёс огромный вклад в завоевание двух подряд чемпионств.

С тех пор он покидал РПЛ только на полгода, когда в 2015-м ушёл в аренду в ПАОК. В «Динамо» он запомнился конфликтом с фанатами и голом «Спартаку» в дерби. С «Зенитом» взял третий комплект золотых наград и получил от Артёма Дзюбы прозвище Пингвинёнок.

В «Ростове», снова встретившись с Бердыевым, футболист с партнёрами едва не сотворил громкую сенсацию, заняв вторую строчку в таблице вслед за ЦСКА. А в Лиге чемпионов ветеран забил потрясающий победный мяч «Баварии» со штрафного. Удивительно, но и в «Сочи», находясь в преклонном по меркам профессионального спорта возрасте, Нобоа играл огромную роль. Он помог коллективу Владимира Федотова завоевать серебро, а сам дважды превзошёл отметку десять голов за сезон в национальном первенстве.

«Локомотив» ищет центрального защитника

Между тем «Локомотив» не оставляет попыток укрепить проблемный центр обороны. И ищет усиление он, по данным отечественных СМИ, на зарубежных рынках. Об интересе к Жерзино Ньямси сообщалось ещё в начале года. Теперь француз будто согласился переехать в Россию, но клубам необходимо договориться. Москвичи готовы заплатить за него €3,2 млн, тогда как «Страсбур» настаивает на €6 млн.

А вот фамилия Жоакима применительно к железнодорожникам ранее не фигурировала. Латиноамериканец провёл два года в бразильской Серии А в составе «Куябы» и «Сантоса» и являлся в обоих коллективах ключевым исполнителем. Однако минувший сезон завершился для сантусцев вылетом во второй по силе дивизион, что способно ускорить ход переговоров. У «Локомотива» требуют €10 млн, но готовы на трёхлетнюю рассрочку.

Наконец, Ардиана Исмайли в РПЛ точно не будет, поскольку красно-зелёные, по сведениям инсайдера Николо Скиры, не согласились платить за него €4 млн.

Другие российские дружины в условиях, когда в некоторых странах с ними не хотят иметь дела, стремятся открывать для себя новые рынки. Например, ЦСКА заявил о сотрудничестве с сильнейшей академией Ирана KIA Academy. Более того, по итогам тестов и анализа выступлений три лучших атлета пройдут просмотр в молодёжке армейцев.

Царукян заменит Севикяна в «Нижнем Новгороде»

По мере возможности усиливают составы и середняки с аутсайдерами. Так, «Нижний Новгород» нашёл замену Эдгару Севикяну в лице Валерия Царукяна. Из его минусов следует отметить отсутствие опыта выступлений на элитном уровне. Зато он здорово проявил себя в Первой лиге. В предыдущем её розыгрыше атакующий хавбек отметился четырьмя голами и пять раз ассистировал партнёрам. В итоге он удостоился приглашения из «Волгаря» в «Аланию», где тоже не затерялся. А уже спустя полгода техничного полузащитника, обладающего тонким последним пасом, всего за €100 тыс. выкупили нижегородцы.

«Сочи» вовсе серьёзно обновил ростер. Причём с приходом на пост наставника Роберто Морено южане в основном ищут варианты в Латинской Америке. Вслед за Саулем Гуарирапой и Алехандро Кабесой они в качестве свободного агента подписали Игнасио Сааведру. Его можно назвать прямой заменой Нобоа. Опорник всю карьеру провёл в родном «Универсидад Католика», с которым четырежды становился чемпионом Чили и трижды выигрывал Суперкубок страны. Также в его активе несколько встреч за национальную команду.

«Оренбург» же всё-таки арендовал другого чилийца, Хорди Томпсона. RT ещё в начале января писал, что клуб почти договорился о его переходе из «Коло-Коло». Как известно, на родине ему предъявили обвинения в попытке убийства бывшей девушки. Однако с помощью агента молодому человеку удалось собрать необходимую сумму в качестве залога для отсрочки наказания на полгода. Президент оренбуржцев Василий Еремякин пообещал в указанный срок заняться в том числе его воспитанием.