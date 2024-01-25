Тикнизян просил у «Зенита» зарплату 16 млн рублей в месяц плюс подъёмные
Как сообщил источник RT, 24-летний армянин хотел получать в «Зените» 16 миллионов рублей в месяц плюс подъёмные.
В петербургском клубе были готовы платить защитнику 10 миллионов, что гораздо ниже итогового предложения, которое сине-бело-голубые сделали защитнику Даниллу Круговому, подписавшему контракт с ЦСКА.
В нынешнем сезоне Тикнизян забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его соглашение с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков допустил, что трансфер Тикнизяна может сорваться.