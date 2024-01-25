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Горшков допустил, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» может сорваться

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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков отреагировал на информацию о том, что трансфер защитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна к сине-бело-голубым находится под угрозой срыва из-за того, что игрок пока не согласовал свой контракт.

«Не знаю, стоит ли нам вообще переживать на этот счёт. Возможности «Зенита» известны, и к тому же в команде достаточная обойма футболистов. Думаю, что в большей степени камнем преткновения сейчас может быть количество обещанного игрового времени для Тикнизяна в Санкт-Петербурге», — сказал Горшков RT.

Ранее Горшков высказался по поводу возможного перехода защитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна к сине-бело-голубым.

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