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Горшков считает, что Тикнизяну будет сложно конкурировать с Сантосом в «Зените»

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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался по поводу возможного перехода защитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна к сине-бело-голубым.
Горшков считает, что Тикнизяну будет сложно конкурировать с Сантосом в «Зените»
  • РИА Новости

«Я спокойно отношусь к возможному трансферу Тикнизяна. Понятно, что из команды ушёл Круговой и теперь нужен футболист, который не будет считаться легионером и у которого характеристики, как у него. Сумеет ли Наир навязать более плотную конкуренцию Сантосу, в отличие от Данила? Не сказал бы, что он выглядит сильнее. Круговой — защитник, а Тикнизян, наоборот, более атакующий игрок. Но в любом случае ему будет сложно соперничать с бразильцем. Дуглас — хороший и надёжный футболист. Для Наира тут только один вариант — проявлять себя в играх и тренировочном процессе, заставив тренеров находить варианты», — заявил Горшков RT.

Экс-футболист также ответил на вопрос, не становится ли «Зенит» похож на «Баварию» из немецкой Бундеслиги из-за сходной манеры работы на трансферном рынке и ослабления конкурентов по чемпионату, учитывая переход Ильзата Ахметова из «Краснодара» и возможную покупку Тикнизяна у «Локомотива».

«Вряд ли «Зенит» действует именно таким образом. Вы сами заметили, что Ахметова нельзя было назвать важным футболистом для «Краснодара» и команда немного потеряла с его уходом. Надеюсь, что петербуржцы руководствуются своими интересами на сегодняшний день, а не ослабляют намеренно конкурентов», — добавил он.

Ранее Тикнизян рассказал о своём отношении к деньгам.

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