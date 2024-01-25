Футболист «Локомотива» Тикнизян заявил, что его зарплата выше, чем у 80% москвичей

Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении по футболу Наир Тикнизян рассказал о своём отношении к деньгам.

«У меня есть достаточно много неудачного опыта. Когда знакомым людям искренне помогаешь… Бывало даже так, что я перезанимал у других людей, чтобы занять человеку, а мне потом не возвращали. На эти грабли я наступал много раз. Я даже не знаю, это слабость или доброта, потому что я не мог сказать слово «нет». Сейчас я уже могу это сделать, у меня уже своя взрослая жизнь, у меня есть свои потребности, как и у всех: кредиты, ипотеки, квартиры, ремонты. И для меня это приоритет», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

Защитник признался, что с возрастом начал понимать: семья — главное в жизни.

«Есть максимально приближенный круг людей, туда входит от силы 2—3 человека, к которым ты относишься как к своим родным людям. И есть все остальные. Я могу хорошо общаться, ещё что-то, но в последнее время, если я и даю деньги, то я даю те деньги, от которых я не пострадаю. Какие-то колоссальные суммы я не занимаю, как это было раньше», — сказал он.

24-летний армянин отметил, что у него много обязанностей.

«Расстраивает, что люди, с которыми ты когда-то хорошо общался, смотрят на тебя и думают: «Ты футболист РПЛ, ты миллионер, миллиардер, купаешься в деньгах просто, у тебя их там целый шкаф, целая ванна». А по факту, если бы они углублялись в какие-то мои жизненные моменты, понимали бы, что я такой же обычный человек, как и остальные. Да, слава богу, у меня заработная плата выше, чем у 80% москвичей. Но и также у меня обязанности перед моими родителями… Деньги, которые зарабатываю, я не разбрасываю налево и направо. Я стараюсь вкладывать во что-то нужное, плюс обеспечивать своих родителей. Я уже неоднократно говорил, что у меня не работает мама. У меня отчасти не работает отец. Я стараюсь всегда финансово им помогать», – подытожил он.

В нынешнем сезоне Тикнизян забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что переход Тикнизяна в санкт-петербургский «Зенит» может сорваться из-за разногласий по контракту.



