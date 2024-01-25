Metaratings: переход Тикнизяна в «Зенит» под угрозой срыва, игрок не согласовал контракт

Трансфер защитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна в «Зенит» находится под угрозой срыва.

По информации Metaratings, игрок не может договориться с санкт-петербургским клубом по поводу своего личного контракта.

Как сообщалось, «Зенит» предложил Тикнизяну контракт с зарплатой €1,2 млн.

В нынешнем сезоне защитник забил восемь голов и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с красно-зелёными рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Федотов пошутил о трансфере Тикнизяна в «Зенит».