Metaratings: переход Тикнизяна в «Зенит» под угрозой срыва, игрок не согласовал контракт
- РИА Новости
По информации Metaratings, игрок не может договориться с санкт-петербургским клубом по поводу своего личного контракта.
Как сообщалось, «Зенит» предложил Тикнизяну контракт с зарплатой €1,2 млн.
В нынешнем сезоне защитник забил восемь голов и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с красно-зелёными рассчитано до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что Владимир Федотов пошутил о трансфере Тикнизяна в «Зенит».