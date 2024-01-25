RT в Telegram
Подпишись

Metaratings: переход Тикнизяна в «Зенит» под угрозой срыва, игрок не согласовал контракт

Короткая ссылка
Трансфер защитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна в «Зенит» находится под угрозой срыва.
Metaratings: переход Тикнизяна в «Зенит» под угрозой срыва, игрок не согласовал контракт
  • РИА Новости

По информации Metaratings, игрок не может договориться с санкт-петербургским клубом по поводу своего личного контракта.

Как сообщалось, «Зенит» предложил Тикнизяну контракт с зарплатой €1,2 млн.

В нынешнем сезоне защитник забил восемь голов и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с красно-зелёными рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Федотов пошутил о трансфере Тикнизяна в «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить