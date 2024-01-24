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Федотов пошутил о трансфере Тикнизяна в «Зенит»: у нас приоритетное право выкупа, ещё ничего не ясно

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов пошутил о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».
Федотов пошутил о трансфере Тикнизяна в «Зенит»: у нас приоритетное право выкупа, ещё ничего не ясно
  • РИА Новости

Видео о встрече Тикнизяна с игроками и штабом ЦСКА опубликовала пресс-служба армейцев.

«Голубая футболка должна быть через пару дней, да?» — спросил Иван Обляков.

«Красно-синяя. У нас приоритетное право выкупа. Ещё ничего не ясно», — добавил Федотов.

Как сообщалось, «Зенит» предложил Тикнизяну контракт с зарплатой €1,2 млн.

В нынешнем сезоне защитник забил восемь голов и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с красно-зелёными рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе Наира Тикнизяна в «Зенит».

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