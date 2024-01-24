Губерниев — о возможном переходе Тикнизяна в «Зенит»: всё зависит от условий

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Сложно сказать. «Зенит» — это как витрина, безусловно. Но в данной ситуации «Локомотив» с учётом всех тех процессов, которые происходят в команде, двигается вперёд, и очень мощно. Выбирать будет сам Тикнизян. Всё зависит от условий», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что, если футболиста устраивают условия контракта, то он меняет команду по истечении соглашения с прошлым клубом.

Как сообщает «Чемпионат», «Зенит» предложил Тикнизяну контракт с зарплатой €1,2 млн.

В нынешнем сезоне защитник забил восемь голов и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с красно-зелёными рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Тикнизян пока не дал окончательного согласия на переход в «Зенит».