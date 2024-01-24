RT в Telegram
Подпишись

Губерниев — о возможном переходе Тикнизяна в «Зенит»: всё зависит от условий

Короткая ссылка
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».
Губерниев — о возможном переходе Тикнизяна в «Зенит»: всё зависит от условий
  • РИА Новости

«Сложно сказать. «Зенит» — это как витрина, безусловно. Но в данной ситуации «Локомотив» с учётом всех тех процессов, которые происходят в команде, двигается вперёд, и очень мощно. Выбирать будет сам Тикнизян. Всё зависит от условий», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс»

Он также подчеркнул, что, если футболиста устраивают условия контракта, то он меняет команду по истечении соглашения с прошлым клубом.

Как сообщает «Чемпионат», «Зенит» предложил Тикнизяну контракт с зарплатой €1,2 млн.

В нынешнем сезоне защитник забил восемь голов и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с красно-зелёными рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Тикнизян пока не дал окончательного согласия на переход в «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить