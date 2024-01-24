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Metaratings: Тикнизян пока не дал окончательного согласия на переход в «Зенит»

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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может остаться в столичном клубе в зимнее трансферное окно.
Metaratings: Тикнизян пока не дал окончательного согласия на переход в «Зенит»
  • РИА Новости

Как сообщает Metaratings.ru, Тикнизян пока не дал окончательного согласия на переход в «Зенит» и может остаться в «Локомотиве» до лета.

По информации источника, футболист может остаться в «Локомотиве» до лета, когда сделку по переходу в клуб из Европы будет легче оформить. Но вероятность перехода Тикнизяна в «Зенит» остаётся высокой.

Как утверждал «Чемпионат», «Зенит» предложил Тикнизяну контракт с зарплатой €1,2 млн.

В нынешнем сезоне защитник забил восемь голов и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с красно-зелёными рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил «Локомотиву» €8 млн плюс бонусы за Тикнизяна.

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