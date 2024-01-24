Metaratings: Тикнизян пока не дал окончательного согласия на переход в «Зенит»
- РИА Новости
Как сообщает Metaratings.ru, Тикнизян пока не дал окончательного согласия на переход в «Зенит» и может остаться в «Локомотиве» до лета.
По информации источника, футболист может остаться в «Локомотиве» до лета, когда сделку по переходу в клуб из Европы будет легче оформить. Но вероятность перехода Тикнизяна в «Зенит» остаётся высокой.
Как утверждал «Чемпионат», «Зенит» предложил Тикнизяну контракт с зарплатой €1,2 млн.
В нынешнем сезоне защитник забил восемь голов и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с красно-зелёными рассчитано до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил «Локомотиву» €8 млн плюс бонусы за Тикнизяна.