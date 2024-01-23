Карпов: «Зенит» близок к покупке Тикнизяна за €8 млн

«Локомотив» и «Зенит» находятся в продвинутой стадии переговоров по переходу 24-летнего защитника Наира Тикнизяна в санкт-петербургский клуб.

По информации в Telegram-канале Ивана Карпова, сумма сделки составит €8 млн плюс бонусы. Отмечается, что в неё может быть включена выплата, которую получит ЦСКА за перепродажу своего бывшего футболиста, — 10%.

В нынешнем сезоне 24-летний уроженец Санкт-Петербурга забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Тикнизяна в €7 млн.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» намерен выручить до €12 млн за трансфер Тикнизяна в «Зенит».