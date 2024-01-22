Карпов: «Локомотив» намерен выручить до €12 млн за трансфер Тикнизяна в «Зенит»

Стало известно, сколько «Локомотив» намерен получить за трансфер защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, за Наира «Локомотив» хочет выручить €10—12 млн. Отступные в контракте игрока составляют €25 млн.

В нынешнем сезоне 24-летний армянин забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Тикнизяна в €7 млн.

Ранее сообщалось, что Тикнизян может продолжить карьеру в Испании или Италии.