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Карпов: «Локомотив» намерен выручить до €12 млн за трансфер Тикнизяна в «Зенит»

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Стало известно, сколько «Локомотив» намерен получить за трансфер защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».
Карпов: «Локомотив» намерен выручить до €12 млн за трансфер Тикнизяна в «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, за Наира «Локомотив» хочет выручить €10—12 млн. Отступные в контракте игрока составляют €25 млн.

В нынешнем сезоне 24-летний армянин забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Тикнизяна в €7 млн. 

Ранее сообщалось, что Тикнизян может продолжить карьеру в Испании или Италии.

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