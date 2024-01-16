Metaratings: Тикнизян может продолжить карьеру в Испании или Италии

Клубы из Испании и Италии сохраняют интерес к защитнику столичного «Локомотива» и сборной Армении Наиру Тикнизяну.

Однако конкретных предложений по трансферу игрока не поступало, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что футболист готов доиграть сезон в России, если не получит хороший вариант в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 24-летний армянин забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermakt оценивает Тикнизяна в €7 млн.

Ранее защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии по футболу.