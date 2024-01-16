RT в Telegram
Подпишись

Metaratings: Тикнизян может продолжить карьеру в Испании или Италии

Короткая ссылка
Клубы из Испании и Италии сохраняют интерес к защитнику столичного «Локомотива» и сборной Армении Наиру Тикнизяну.
Metaratings: Тикнизян может продолжить карьеру в Испании или Италии
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Однако конкретных предложений по трансферу игрока не поступало, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что футболист готов доиграть сезон в России, если не получит хороший вариант в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 24-летний армянин забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermakt оценивает Тикнизяна в €7 млн. 

Ранее защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить