FT: «Фулхэм» отказался от трансфера Кордобы из-за опасений по поводу сотрудничества с клубом из России

Стало известно, почему «Фулхэм» отказался от идеи приобрести нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

По информации FootballTransfers, причиной срыва трансфера стало то, что «Фулхэм» не захотел сотрудничать с российским клубом с учётом нынешней политической ситуации в мире.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. Нападающий в текущем сезоне провёл за краснодарский клуб 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее в «Фулхэме» опровергли слухи об интересе к Кордобе.