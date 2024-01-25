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FT: «Фулхэм» отказался от трансфера Кордобы из-за опасений по поводу сотрудничества с клубом из России

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Стало известно, почему «Фулхэм» отказался от идеи приобрести нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.
FT: «Фулхэм» отказался от трансфера Кордобы из-за опасений по поводу сотрудничества с клубом из России
  • РИА Новости

По информации FootballTransfers, причиной срыва трансфера стало то, что «Фулхэм» не захотел сотрудничать с российским клубом с учётом нынешней политической ситуации в мире.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. Нападающий в текущем сезоне провёл за краснодарский клуб 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее в «Фулхэме» опровергли слухи об интересе к Кордобе.

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