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В «Фулхэме» опровергли слухи об интересе к Кордобе

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Главный скаут лондонского футбольного клуба «Фулхэм» Брайан Талбот высказался об интересе клуба к нападающему «Краснодара» Джону Кордобе.
В «Фулхэме» опровергли слухи об интересе к Кордобе
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Информация о том, что мы хотим взять Кордобу в аренду с правом выкупа в зимнее трансферное окно, не является корректной», — приводит слова Талбота «Матч ТВ».

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. Нападающий в текущем сезоне провёл за краснодарский клуб 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может продлить контракт с Ивичем.

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