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Нобоа: хотел бы вернуться в Россию в качестве тренера-скаута или журналиста

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Полузащитник Кристиан Нобоа заявил, что хотел бы вернуться в Россию в качестве тренера-скаута или журналиста.
Нобоа: хотел бы вернуться в Россию в качестве тренера-скаута или журналиста
  • Legion-Media

«Я бы хотел вернуться в Россию в качестве тренера‑скаута или журналиста. Но сначала мне нужно учиться, а потом обязательно посмотрим», — приводит слова Нобоа «Матч ТВ».

Он также отметил, что будет вспоминать Россию с ностальгией.

24 января «Сочи» объявил об уходе Нобоа.

Игрок возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в клубе «Эмелек», за который дебютировал на профессиональном уровне.

Ранее Нобоа не исключил, что может покинуть «Сочи» зимой.

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