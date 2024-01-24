Нобоа: хотел бы вернуться в Россию в качестве тренера-скаута или журналиста

Полузащитник Кристиан Нобоа заявил, что хотел бы вернуться в Россию в качестве тренера-скаута или журналиста.

«Я бы хотел вернуться в Россию в качестве тренера‑скаута или журналиста. Но сначала мне нужно учиться, а потом обязательно посмотрим», — приводит слова Нобоа «Матч ТВ».

Он также отметил, что будет вспоминать Россию с ностальгией.

24 января «Сочи» объявил об уходе Нобоа.

Игрок возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в клубе «Эмелек», за который дебютировал на профессиональном уровне.

Ранее Нобоа не исключил, что может покинуть «Сочи» зимой.