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Тикнизян отреагировал на информацию о срыве трансфера в «Зенит» популярным мемом

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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян опубликовал популярный мем после новости о том, что его переход в «Зенит» сорвался.
Тикнизян отреагировал на информацию о срыве трансфера в «Зенит» популярным мемом
  • Gettyimages.ru

Он выложил в соцсетях картинку Directed by Robert B. Weide, которую используют тогда, когда говорят об ироничной концовке истории.

Как сообщил источник RT, 24-летний армянин хотел получать в «Зените» 16 млн рублей в месяц плюс подъёмные. В петербургском клубе были готовы платить защитнику 10 млн рублей.

В нынешнем сезоне Тикнизян забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее Александр Горшков допустил, что трансфер Тикнизяна может сорваться.

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