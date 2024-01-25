Тикнизян отреагировал на информацию о срыве трансфера в «Зенит» популярным мемом
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Он выложил в соцсетях картинку Directed by Robert B. Weide, которую используют тогда, когда говорят об ироничной концовке истории.
Как сообщил источник RT, 24-летний армянин хотел получать в «Зените» 16 млн рублей в месяц плюс подъёмные. В петербургском клубе были готовы платить защитнику 10 млн рублей.
В нынешнем сезоне Тикнизян забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Ранее Александр Горшков допустил, что трансфер Тикнизяна может сорваться.