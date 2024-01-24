Суд вынесет приговор Промесу по делу о контрабанде наркотиков 14 февраля

Приговор нападающему «Спартака» Квинси Промесу по делу о контрабанде наркотиков вынесут 14 февраля.

Об этом сообщает AD.

Промес на данный момент находится на зимних учебно-тренировочных сборах «Спартака» в ОАЭ.

В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов требует девять лет тюремного заключения для Промеса.