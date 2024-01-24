Прокуратура Нидерландов требует девять лет тюремного заключения для Промеса
- РИА Новости
Об этом сообщает AD.
По информации издания, попытки добиться его экстрадиции на родину не увенчались успехом.
Промес на данный момент находится на зимних учебно-тренировочных сборах «Спартака» в ОАЭ.
В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.
В нынешнем сезоне Промес забил восемь голов и отдал восемь голевых передач в 21 матче за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее главный тренер «Спартака» испанец Гильермо Абаскаль сообщил, что останется в московском клубе.