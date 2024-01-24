Прокуратура Нидерландов требует девять лет тюремного заключения для Промеса

Прокуратура Нидерландов запросила наказание в виде девяти лет лишения свободы для нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Об этом сообщает AD.

По информации издания, попытки добиться его экстрадиции на родину не увенчались успехом.

Промес на данный момент находится на зимних учебно-тренировочных сборах «Спартака» в ОАЭ.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

В нынешнем сезоне Промес забил восемь голов и отдал восемь голевых передач в 21 матче за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее главный тренер «Спартака» испанец Гильермо Абаскаль сообщил, что останется в московском клубе.