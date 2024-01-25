Романо: «Спартак» заплатит «Твенте» €15 млн за Угальде

Нападающий нидерландского «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде перейдёт в московский «Спартак».

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, красно-белые заплатят за 21-летнего коста-риканца €15 млн.

По информации источника, нападающий подпишет с московским клубом контракт до лета 2028 года.

«Спартак» и «Твенте» обмениваются документами для завершения сделки, которая станет рекордной продажей в истории нидерландского клуба.

В нынешнем сезоне Угальде забил девять голов и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах. Его действующее соглашение с клубом из Энсхеде рассчитано до 30 июня 2027 года.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал возможный трансфер Угальде в московский клуб.