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Экс-игрок сборной Нидерландов выступил против перехода Угальде в «Спартак»

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Бывший игрок сборной Нидерландов Рене ван дер Гийп высказался о возможном переходе нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак».
Экс-игрок сборной Нидерландов выступил против перехода Угальде в «Спартак»
  • Gettyimages.ru

«Не надо этого делать. Клубу не стоит на это идти. Игроку не следует ехать в Россию. Я знаю, что «Спартак» готов заплатить больше €14 млн, но «Твенте» не следует на это соглашаться», — приводит слова ван дер Гийпа Fcupdate.nl.

По информации источника, нападающий подпишет с московским клубом контракт до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Угальде забил девять голов и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах. Его действующее соглашение с клубом из Энсхеде рассчитано до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит «Твенте» €15 млн за Угальде.

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