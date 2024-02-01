Абаскаль: вопрос о будущем Джикии нужно адресовать руководству «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ситуацию касательно контракта защитника Георгия Джикии.

«Вопрос нужно адресовать руководству. Есть новый спортивный директор, который занимается контрактами. А я работаю над игрой и провожу тренировки», — цитирует Абаскаля «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Евро-Футбол», руководство столичного клуба готово предложить капитану команды новое соглашение на два года с зарплатой в размере €1,7 млн год с возможностью продления на один сезон.

Уточняется, что с бонусами зарплата футболиста может возрасти до €2 млн.

Джикия в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки. В последний раз 30-летний футболист выходил на поле в игре Кубка России в октябре.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и Джикия обсудят новый контракт в начале февраля.