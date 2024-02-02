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Агент Джикии: находимся в стадии активных переговоров со «Спартаком»

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Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался о переговорах со столичным клубом касательно контракта своего клиента.
Агент Джикии: находимся в стадии активных переговоров со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Мы находимся в стадии активных переговоров с клубом. Единой концепции со «Спартаком» по продолжению карьеры Георгия пока не выработано. Она может быть как в «Спартаке», так и в другом клубе летом. Но пока об этом говорить рано», — цитирует Шпинёва «Матч ТВ».

Как сообщает «Евро-Футбол», руководство столичного клуба готово предложить капитану команды новое соглашение на два года с зарплатой в размере €1,7 млн в год с возможностью продления на один сезон.

Уточняется, что с бонусами зарплата футболиста может возрасти до €2 млн.

Джикия в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки. В последний раз 30-летний футболист выходил на поле в игре Кубка России в октябре.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и Джикия обсудят новый контракт в начале февраля.

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