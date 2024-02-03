Трансфер Ньямси в «Локомотив», покупка Угальде «Спартаком» и переговоры Чалова с ЦСКА: как проводят межсезонье клубы РПЛ

«Локомотив» приобрёл у «Страсбурга» центрального защитника Жерзино Ньямси, а «Спартак» завершил трансфер из «Твенте» нападающего Манфреда Угальде. «Зенит» подписал новый контракт с Матео Кассьеррой, а в ЦСКА сообщили о беспрецедентном предложении, сделанном Фёдору Чалову. «Динамо» отдало в аренду «Маккаби» из Хайфы Даниила Лесового, а «Ростов» укрепил линию обороны Эядом Эль-Аскалани и Умаром Сако.

Ньямси и Хамулич перебрались в «Локомотив»

Одной из главных задач для «Локомотива» зимой было укрепление центра обороны. В первой части сезона железнодорожники испытывали проблемы в данной зоне, и Михаилу Галактионову приходилось пробовать в деле не одну пару. В конце концов он остановился на Лукасе Фассоне и Евгении Морозове. Однако и их дуэт не внушал доверия.

Но в первый день февраля москвичи получили долгожданное усиление в лице Жерзино Ньямси, об интересе к которому сообщалось с начала года. Причём футболист, проведший почти 100 матчей в Лиге 1, обошёлся им всего в €3,5 млн.

Складывается впечатление, что красно-зелёные приобрели по-настоящему сильного исполнителя. Он начинал карьеру в родном «Ренне» и с ним даже завоевал Кубок Франции. Более того, в 2020-м он дебютировал в Лиге чемпионов и в том числе отыграл полную встречу с «Краснодаром». Есть в его активе и три матча за юношескую сборную. В «Страсбурге» Жерзино быстро стал одним из лидеров.

Главная сильная сторона Ньямси — невероятные габариты (рост 195 см). Неудивительно, что он почти не знает себе равных в борьбе на втором этаже и надёжен при позиционной обороне и стандартах. Недостатки Жерзино — продолжение его достоинств. При таком росте он не обладает высокой скоростью и не всегда успевает за юркими форвардами. К тому же спортсмен регулярно травмируется — за последние 3,5 года из-за различных повреждений пропустил 35 противостояний.

Также из Франции приехал Саид Хамулич. Нападающего арендовали до конца сезона. В его лице «Локомотив» получил человека с непростой судьбой. Ещё несколько лет назад он едва не повесил бутсы на гвоздь, но затем выстрелил в чемпионате Литвы. Босниец пошёл на повышение в польскую «Сталь» и там за сезон забил девять мячей в местном элитном дивизионе.

После этого на него и обратила внимание «Тулуза», заплатившая за форварда €2,5 млн. Однако в новом клубе он довольствовался редкими выходами на замену и запомнился только отказом надевать радужную футболку в поддержку ЛГБТ перед матчем с «Нантом». Летом Хамулич отправился в аренду в «Витесс» и отметился там лишь одной результативной передачей. Теперь же он попробует себя в России.

Угальде назвал трансфер в «Спартак» мечтой

В свою очередь, другой столичный гранд, «Спартак», завершил трансфер Манфреда Угальде, о котором RT сообщал ранее. Костариканец подписал контракт сроком на 4,5 года и получил девятый номер. А его годовой оклад, по данным инсайдера Ивана Карпова, составит €1,7 млн.

Но самое главное — стоимость форварда. Он обошёлся красно-белым в €13 млн. Больше, €18 млн, платили только за Гууса Тиля. В «Твенте» же вовсе практически установили собственный рекорд. Несмотря на это, в руководстве клуба признали ведение дел с российским коллективом не совсем правильным. Но технический директор Арнольд Брюггинк напомнил: москвичи не входят ни в какие санкционные списки.

В остальном все стороны остались довольны. Гильермо Абаскаль порадовался тому, что с приходом новичка повысится вариативность в нападении.

«Здесь нам нечего скрывать. Мы действительно искали усиление в линию атаки. Требовался футболист, который способен и играть в короткий пас, и хорошо использовать пространство, и правильно двигаться, и активно работать в прессинге, и открываться за спины защитникам», — объяснил специалист.

Сам футболист назвал приход в команду подобного калибра мечтой. А его агент Адольфо Эрнандес Агилар выразил уверенность: спустя три-четыре года Угальде выгодно продадут в один из ведущих чемпионатов Европы.

На нём москвичи зимой могут не остановиться. Якобы им предложили подписать также основного вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева. Молодой голкипер ярко проявил себя в РПЛ, но в нынешнем сезоне сыграл лишь в половине матчей национального первенства, в том числе в связи с повреждением.

«Зенит» и «Краснодар» продлили соглашения с лидерами

«Зенит» заметно укрепил состав ещё в начале года, но теперь рискует лишиться некоторых лидеров. В частности, в Бразилии регулярно появляются слухи о возвращении на родину Клаудиньо и Вендела. Например, UOL утверждает, что в переговоры по хавбеку с петербуржцами вступил «Коринтианс». Однако его агент Луис Фернандо Гарсия опровергает информацию.

Куда сложнее будто обстоит ситуация с Венделом. Если верить источнику, полузащитник всячески демонстрирует нежелание играть в России: на первом сборе он якобы пять раз опаздывал, а на один из товарищеских матчей приехал непосредственно к стадиону. Но и эти сведения не подтвердились.

«Всё, что написали про Вендела, — большая ложь. Он вернулся на сбор вовремя, а также регулярно тренируется с командой. Он очень сильно мотивирован», — заявил агент атлета Тьяго Рибейро.

Отмечается, что сине-бело-голубые не намерены рассматривать предложения по двум звёздам зимой, но готовы отпустить почти не получающего практику Ду Кейроса.

Более того, «Зенит» обезопасил себя от возможного отъезда Матео Кассьерры, которым интересовались «Севилья» и «Аль-Шабаб». Действующий чемпион заключил с лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Премьер-лиги новый контракт до конца сезона-2026/27. Как уверяет отечественная пресса, сумма отступных в нём составила €30 млн.

Сохранить своих лидеров пытается и другой претендент на золотые медали — «Краснодар». Вслед за Матвеем Сафоновым он продлил соглашение с Никитой Кривцовым аж до июня 2029-го. Молодой человек выступает за южан с 2021-го и за это время стал их ведущим полузащитником. В текущем сезоне РПЛ он принял участие во всех 18 встречах и лишь несколько раз оставался в резерве. Также в активе хавбека важнейший победный гол во встрече с ЦСКА.

«Динамо» отдало в аренду Лесового

Пока «Спартак» и «Локомотив» отметились знаковыми трансферами, ЦСКА и «Динамо», неплохо укрепившиеся ещё в предыдущее окно, обходятся вовсе без новичков.

Бело-голубые даже отдали в аренду Даниила Лесового «Маккаби» из Хайфы до июня с правом выкупа. О его возможном отъезде в Израиль сообщалось ещё в декабре. Местные СМИ писали даже о попытке оформить футболисту соответствующее гражданство, чтобы он не считался легионером. Но вопросы вызывала возможность перевода денег москвичам, учитывая сорвавшуюся покупку Эдена Карцева у «Маккаби» из Нетании в 2022-м. Возможно, поэтому стороны пока сошлись на аренде.

Для Марцела Лички уход вингера проблемой точно не станет. В нынешнем сезоне он получал время в основном в Кубке России, а в РПЛ не наиграл и 100 минут. Зато с «Маккаби» Лесовой имеет неплохую возможность завоевать золотые медали, ведь коллектив располагается на второй строчке таблицы, отставая от лидирующей одноимённой команды из Тель-Авива на четыре очка.

Между тем армейцы пока не сумели продлить соглашение с куда более важным для себя исполнителем — Фёдором Чаловым. Действующий контракт нападающего истечёт в конце года, и уже летом он получит право вести переговоры с другими коллективами. Отмечается, что он не спешит договариваться с клубом из-за желания попробовать свои силы в Европе и недостаточно хороших личных условий — €1,5 млн.

«Прямо сейчас мяч на стороне игрока. Клуб очень ценит Фёдора и рассчитывает, что компромисс будет найден — все наши усилия направлены на продление контракта. И, разумеется, предлагаемые условия куда привлекательнее озвученных, а последние предложения Чалову вовсе можно назвать беспрецедентными для ЦСКА», — заявил директор по коммуникациям москвичей Кирилл Брейдо.

Что касается возможного усиления, как заверяет источник RT, армейцы высоко оценивают потенциал 23-летнего страйкера «Порту B» Вендела, но не готовы платить за него требуемые €5 млн.

«Ростов» усилился двумя легионерами

Не оставляют попыток усилить составы и дружины из второй половины таблицы. «Ростов» вслед за Роналдо пополнил ростер ещё двумя легионерами. Проблемный центр обороны укрепили за счёт Эяда Эль-Аскалани и Умара Сако.

Трансфер египтянина почти за €1 млн удивил, ведь к своим 19 годам он успел отметиться лишь десятью матчами в местной Премьер-лиге. Вероятно, на защитника обратили внимание в юношеской сборной, но и там его наигрыш минимальный. Например, он провёл 11 минут на прошлогоднем Кубке Африки U20.

Зато взятый в аренду ивуариец обладает куда большим опытом. Помимо родины, он выступал в Катаре, Австрии и Болгарии, но ярче всего проявил себя именно в последней стране, где защищал цвета «Берое» и «Арды». В активе легионера значится даже один матч за взрослую сборную Кот-Д'Ивуара.

А «Урал» пошёл другим путём и продолжает расширять белорусское представительство. Только этой зимой из БАТЭ перебрались вингер Артём Концевой и опорник Валерий Бочеров. Теперь в общей сложности в составе екатеринбуржцев числятся пятеро представителей соседей во главе с главным тренером Виктором Гончаренко и его помощником Александром Ермаковичем.