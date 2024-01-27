RT в Telegram
Подпишись

Билялетдинов: наверное, Ньямси удалось привлечь в «Локомотив» деньгами

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о возможном переходе защитника «Страсбурга» Жерзино Ньямси в столичный клуб.
Билялетдинов: наверное, Ньямси удалось привлечь в «Локомотив» деньгами
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Трудно сказать, какие качества у этого футболиста Ньямси. Оборону нужно было усилить. Понятно, что сейчас нельзя подписывать суперевропейских футболистов. Может, Ньямси удалось привлечь деньгами. Еврокубков сейчас нет, остаётся рассчитывать на большую зарплату», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, сумма сделки составит €3,5 млн без учёта бонусов.

По информации источника, срок контракта защитника с «Локомотивом» будет рассчитан на 3,5 года.

В текущем сезоне 27-летний француз провёл за «Страсбург» 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €5 млн.

Ранее сообщалось, что Ньямси до конца января пройдёт медосмотр для перехода в «Локомотив».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить