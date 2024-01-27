Билялетдинов: наверное, Ньямси удалось привлечь в «Локомотив» деньгами

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о возможном переходе защитника «Страсбурга» Жерзино Ньямси в столичный клуб.

«Трудно сказать, какие качества у этого футболиста Ньямси. Оборону нужно было усилить. Понятно, что сейчас нельзя подписывать суперевропейских футболистов. Может, Ньямси удалось привлечь деньгами. Еврокубков сейчас нет, остаётся рассчитывать на большую зарплату», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, сумма сделки составит €3,5 млн без учёта бонусов.

По информации источника, срок контракта защитника с «Локомотивом» будет рассчитан на 3,5 года.

В текущем сезоне 27-летний француз провёл за «Страсбург» 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €5 млн.

Ранее сообщалось, что Ньямси до конца января пройдёт медосмотр для перехода в «Локомотив».