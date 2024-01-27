РИА Новости: Ньямси до конца января пройдёт медосмотр для перехода в «Локомотив»

Защитник «Страсбурга» Жерзино Ньямси пройдёт медосмотр перед переходом в «Локомотив» до конца января.

«Планируется, что Ньямси до конца января прилетит в Москву для прохождения медосмотра. Если всё пройдёт хорошо, «Локомотив» подпишет с ним долгосрочный контракт», — приводит слова источника РИА Новости.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, сумма сделки составит €3,5 млн без учёта бонусов.

По информации источника, срок контракта защитника с «Локомотивом» будет рассчитан на 3,5 года.

В текущем сезоне 27-летний француз провёл за «Страсбург» 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €5 млн.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» арендует форварда «Тулузы» Хамулича с правом выкупа.