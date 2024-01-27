«Матч ТВ»: «Локомотив» арендует форварда «Тулузы» Хамулича с правом выкупа

Нападающий «Тулузы» Саид Хамулич перейдёт в «Локомотив» на правах аренды.

Как сообщает «Матч ТВ», нападающий заинтересовал «Локомотив» своим стилем игры, габаритами и нацеленностью на ворота.

По информации источника, в клубе его собираются использовать как в центре, так и на краю нападения.

В текущем сезоне 23-летний босниец выступает в аренде в «Витессе». Он провёл за голландский клуб 14 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Ранее защитник «Локомотива» Наир Тикнизян опубликовал популярный мем после новости о том, что его переход в «Зенит» сорвался.