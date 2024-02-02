Чернышов — об Угальде: в «Твенте» закрыли глаза на негативное отношение к России
«Спартак» выложил приличную сумму за игрока «Твенте». Нидерландский клуб хоть и заявил, что с Россией особо дел никто не имеет, но их это не смутило, когда они увидели сумму. Закрыли глаза на то, какое у них отношение сейчас к нам», — цитирует Чернышова «Матч ТВ».
По его словам, российские команды переплачивают, чтобы «заполучить качественного игрока».
«Наши клубы не играют в еврокубках. Поэтому многие отказываются ехать в Россию именно из-за этого, а не из-за каких-то политических моментов», — добавил Чернышов.
29 января московский клуб объявил о переходе Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же, по информации СМИ, заплатил за футболиста €15 млн.
В нынешнем сезоне игрок забил девять мячей и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах.
Ранее Угальде высказался о переходе в российскую команду.