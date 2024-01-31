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Угальде: «Спартак» — самая популярная команда в России, оказаться здесь — мечта

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Новичок «Спартака» Манфред Угальде высказался о переходе в российскую команду.
Угальде: «Спартак» — самая популярная команда в России, оказаться здесь — мечта
  • Gettyimages.ru

«Я знаю, что «Спартак» — самая популярная команда в России. Если быть честным, оказаться в таком клубе — это просто мечта. Все мои мысли только о дебюте», — приводит слова Угальде пресс-служба команды.

29 января московский клуб объявил о переходе Угальде из «Твенте».  

В нынешнем сезоне игрок забил девять мячей и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах. 

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривал вариант с подписанием Суареса вместо Угальде.

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