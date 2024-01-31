Угальде: «Спартак» — самая популярная команда в России, оказаться здесь — мечта

Новичок «Спартака» Манфред Угальде высказался о переходе в российскую команду.

«Я знаю, что «Спартак» — самая популярная команда в России. Если быть честным, оказаться в таком клубе — это просто мечта. Все мои мысли только о дебюте», — приводит слова Угальде пресс-служба команды.

29 января московский клуб объявил о переходе Угальде из «Твенте».

В нынешнем сезоне игрок забил девять мячей и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривал вариант с подписанием Суареса вместо Угальде.