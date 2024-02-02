Чанов — о трансфере Угальде: «Спартак» увидел в нём спортивный потенциал
«Я не знаю уровень Угальде. Не вижу ничего плохого в том, что его взяли. Клуб увидел в нём спортивный потенциал. В дальнейшем его же можно продать в другие страны за другие суммы», — цитирует Чанова «Евро-Футбол».
По его мнению, «Спартак» взял форварда с прицелом на то, что он способен принести пользу на поле.
«Либо может отбить вложения», — заключил Чанов.
29 января московский клуб объявил о переходе Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же, по информации СМИ, заплатил за футболиста €15 млн.
В нынешнем сезоне игрок забил девять мячей и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах.
Ранее Угальде высказался о переходе в российскую команду.