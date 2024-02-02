Чанов — о трансфере Угальде: «Спартак» увидел в нём спортивный потенциал

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что нападающий Манфред Угальде может помочь столичному «Спартаку» побороться за медали чемпионата России по футболу.

«Я не знаю уровень Угальде. Не вижу ничего плохого в том, что его взяли. Клуб увидел в нём спортивный потенциал. В дальнейшем его же можно продать в другие страны за другие суммы», — цитирует Чанова «Евро-Футбол».

По его мнению, «Спартак» взял форварда с прицелом на то, что он способен принести пользу на поле.

«Либо может отбить вложения», — заключил Чанов.

29 января московский клуб объявил о переходе Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же, по информации СМИ, заплатил за футболиста €15 млн.

В нынешнем сезоне игрок забил девять мячей и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах.

Ранее Угальде высказался о переходе в российскую команду.