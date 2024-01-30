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СЭ: «Зенит» не продаст Вендела и Клаудиньо зимой

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Полузащитник Вендел и хавбек Клаудиньо не покинут «Зенит» в зимнее трансферное окно.
СЭ: «Зенит» не продаст Вендела и Клаудиньо зимой
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает «Спорт-Экспресс», оба футболиста доиграют в петербургском клубе как минимум до конца сезона.

В сезоне-2023/24 26-летний Вендел забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач в 18 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Ранее Александр Мостовой заявил, что возможный уход Клаудиньо не станет потерей для «Зенита».

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