СЭ: «Зенит» не продаст Вендела и Клаудиньо зимой
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», оба футболиста доиграют в петербургском клубе как минимум до конца сезона.
В сезоне-2023/24 26-летний Вендел забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач в 18 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
В нынешнем сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.
Ранее Александр Мостовой заявил, что возможный уход Клаудиньо не станет потерей для «Зенита».