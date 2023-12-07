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Мостовой считает, что возможный уход Клаудиньо не станет потерей для «Зенита»

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Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что «Зенит» может продать полузащитника Клаудиньо.
Мостовой считает, что возможный уход Клаудиньо не станет потерей для «Зенита»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Будет длинная зимняя пауза. Если Клаудиньо покинет «Зенит», то клуб, скорее всего, кого-то приобретёт. Его уход не будет большой потерей для команды», — цитирует Мостового Betonmobile

Он добавил, что Малкома было трудно заменить, поэтому клуб завершил первый круг не на лидирующей позиции.

«Зенит» по итогам 17 туров с 33 очками занимает второе место в таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (35).

Ранее сообщалось, что «Зенит» не намерен продавать Вендела, Барриоса и Кассьерру.

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