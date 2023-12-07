Мостовой считает, что возможный уход Клаудиньо не станет потерей для «Зенита»
- РИА Новости
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«Будет длинная зимняя пауза. Если Клаудиньо покинет «Зенит», то клуб, скорее всего, кого-то приобретёт. Его уход не будет большой потерей для команды», — цитирует Мостового Betonmobile.
Он добавил, что Малкома было трудно заменить, поэтому клуб завершил первый круг не на лидирующей позиции.
«Зенит» по итогам 17 туров с 33 очками занимает второе место в таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (35).
Ранее сообщалось, что «Зенит» не намерен продавать Вендела, Барриоса и Кассьерру.