СЭ: «Зенит» не намерен продавать Вендела, Клаудиньо, Барриоса и Кассьерру

Руководство петербургского «Зенита» намерено сохранить костяк команды в зимнее трансферное окно.

«Сине-бело-голубые не планируют расставаться ни с одним из своих ключевых легионеров. В команде должны остаться защитники Алип и Сантос, полузащитники Барриос, Вендел и Клаудиньо, а также нападающий Кассьерра», — сообщает «Спорт-Экспресс».

«Зенит» по итогам 17 туров с 33 очками занимает второе место в таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (35).

Ранее Дмитрий Баранник заявил, что Круговой и Сутормин соответствуют высокому уровню «Зенита».