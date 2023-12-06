Баранник заявил, что Круговой и Сутормин соответствуют высокому уровню «Зенита»

Чемпион СССР по футболу 1984 года в составе «Зенита» Дмитрий Баранник заявил, что Данил Круговой и Алексей Сутормин соответствуют уровню команды из Санкт-Петербурга.

«Для меня Данил Круговой и Алексей Сутормин соответствуют высокому уровню «Зенита». В своё время они были вообще игроками основной обоймы. Слухи об их уходе, на мой взгляд, появились из-за их возможного недовольства игровым временем. Кто-то из них — возможно, оба — считает, что достоин основы. Ведь конкуренция у всех воспринимается по-разному: кто-то выдерживает, а кто-то уверен, что готов играть только с первых минут.

Так что это внутренняя кухня тренерского штаба. Мне бывают непонятны некоторые трансферы «Зенита», например приобретение Марио Фернандеса. Команда не играет в Лиге чемпионов, на эту позицию как раз есть и Круговой, и Сутормин. Для меня как для воспитанника ленинградского футбола такой подход непонятен», — заявил Баранник RT.

Ранее сообщалось, что Баранник считает, что в РПЛ нет команд, равных по силе действующему чемпиону страны.