RT в Telegram
Подпишись

Баранник заявил, что Круговой и Сутормин соответствуют высокому уровню «Зенита»

Короткая ссылка
Чемпион СССР по футболу 1984 года в составе «Зенита» Дмитрий Баранник заявил, что Данил Круговой и Алексей Сутормин соответствуют уровню команды из Санкт-Петербурга.
Баранник заявил, что Круговой и Сутормин соответствуют высокому уровню «Зенита»
  • РИА Новости

«Для меня Данил Круговой и Алексей Сутормин соответствуют высокому уровню «Зенита». В своё время они были вообще игроками основной обоймы. Слухи об их уходе, на мой взгляд, появились из-за их возможного недовольства игровым временем. Кто-то из них — возможно, оба — считает, что достоин основы. Ведь конкуренция у всех воспринимается по-разному: кто-то выдерживает, а кто-то уверен, что готов играть только с первых минут.

Так что это внутренняя кухня тренерского штаба. Мне бывают непонятны некоторые трансферы «Зенита», например приобретение Марио Фернандеса. Команда не играет в Лиге чемпионов, на эту позицию как раз есть и Круговой, и Сутормин. Для меня как для воспитанника ленинградского футбола такой подход непонятен», — заявил Баранник RT.

Ранее сообщалось, что Баранник считает, что в РПЛ нет команд, равных по силе действующему чемпиону страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить