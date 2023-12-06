Баранник: в данный момент в РПЛ нет команд, равных по силе «Зениту»

Чемпион СССР по футболу 1984 года в составе «Зенита» Дмитрий Баранник считает, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) нет команд, равных по силе действующему чемпиону страны.

«В данный момент нет таких команд в РПЛ, которые бы могли на равных конкурировать с «Зенитом». Потому что в составе команды из Санкт-Петербурга выступают лучшие легионеры лиги. У других команд такого костяка нет. Могу отметить только Джона Кордобу из «Краснодара» и всё. Ещё у других клубов, которые пытаются навязать конкуренцию действующему чемпиону, нет стабильности. Кто-то выдаёт отличный отрезок, а потом сдувается. Не дотягивают до надлежащего уровня.

Не спорю, у «Зенита» тоже есть одна проблема. Порой команда Сергея Семака борется сама с собой. Те матчи, которые они проводят максимально сконцентрированно, — у соперника мало шансов. Но иногда концентрация исчезает. Из-за этого и случаются поражения», — сказал Баранник RT.

Ранее Баранник рассказал, что погодные условия в момент матча с «Локомотивом» негативно сказались на игре бразильских легионеров петербургской команды.