ЦСКА не готов платить €5 млн за нападающего «Порту» Вендела
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По информации RT, армейцы высоко оценивают потенциал 23-летнего бразильца, но не готовы платить за него €5 млн.
В СМИ сообщалось, что ЦСКА предлагал за игрока €2,5 млн, но в «Порту» хотят получить €5 млн.
Вендел играет за вторую команду «Порту». В текущем сезоне он провёл 16 матчей, забил 12 голов и сделал пять результативных передач.
Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Айсауи подпишет с ЦСКА контракт по схеме 2 + 3 года.