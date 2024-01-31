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ЦСКА не готов платить €5 млн за нападающего «Порту» Вендела

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Информация об интересе ЦСКА к нападающему «Порту» Венделу соответствует действительности.
ЦСКА не готов платить €5 млн за нападающего «Порту» Вендела
  • Gettyimages.ru

По информации RT, армейцы высоко оценивают потенциал 23-летнего бразильца, но не готовы платить за него €5 млн.

В СМИ сообщалось, что ЦСКА предлагал за игрока €2,5 млн, но в «Порту» хотят получить €5 млн.

Вендел играет за вторую команду «Порту». В текущем сезоне он провёл 16 матчей, забил 12 голов и сделал пять результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Айсауи подпишет с ЦСКА контракт по схеме 2 + 3 года.

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