ЦСКА не готов платить €5 млн за нападающего «Порту» Вендела

Информация об интересе ЦСКА к нападающему «Порту» Венделу соответствует действительности.

По информации RT, армейцы высоко оценивают потенциал 23-летнего бразильца, но не готовы платить за него €5 млн.

В СМИ сообщалось, что ЦСКА предлагал за игрока €2,5 млн, но в «Порту» хотят получить €5 млн.

Вендел играет за вторую команду «Порту». В текущем сезоне он провёл 16 матчей, забил 12 голов и сделал пять результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Айсауи подпишет с ЦСКА контракт по схеме 2 + 3 года.