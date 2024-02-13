Абаскаль — о будущем Джикии в «Спартаке»: работаем сегодняшним днём

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о будущем защитника Георгия Джикии в клубе.

«Игрок Джикия нужен ли в будущем? Работаем сегодняшним днём», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Россиянин в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Вадим Шпинёв, агент Джикии, сообщил, что если Абаскаль останется в команде, то футболисту не предложат новый контракт.