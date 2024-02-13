Абаскаль — о будущем Джикии в «Спартаке»: работаем сегодняшним днём
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«Игрок Джикия нужен ли в будущем? Работаем сегодняшним днём», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».
Россиянин в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.
После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).
Ранее Вадим Шпинёв, агент Джикии, сообщил, что если Абаскаль останется в команде, то футболисту не предложат новый контракт.