Агент Джикии оценил вероятность подписания контракта со «Спартаком» при Абаскале
Джикия не продлит контракт со «Спартаком», если Абаскаль останется в «Спартаке»
- РИА Новости
«Как бы оценил вероятность продления контракта с клубом летом, если останется Абаскаль? Как почти нулевую. Если Абаскаль останется в клубе, никакого нового контракта не будет», — приводит слова агента «Чемпионат».
Джикия в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
Его контракт истекает 31 мая 2024 года.
Ранее Мостовой высказался о капитане красно-белых Георгии Джикии.