Агент Джикии оценил вероятность подписания контракта со «Спартаком» при Абаскале

Представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии агент Вадим Шпинёв заявил, что его клиент не продлит контракт с красно-белыми, если Гильермо Абаскаль останется на посту главного тренера.

«Как бы оценил вероятность продления контракта с клубом летом, если останется Абаскаль? Как почти нулевую. Если Абаскаль останется в клубе, никакого нового контракта не будет», — приводит слова агента «Чемпионат».

Джикия в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее Мостовой высказался о капитане красно-белых Георгии Джикии.