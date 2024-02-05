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Агент Джикии оценил вероятность подписания контракта со «Спартаком» при Абаскале

Джикия не продлит контракт со «Спартаком», если Абаскаль останется в «Спартаке»

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Представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии агент Вадим Шпинёв заявил, что его клиент не продлит контракт с красно-белыми, если Гильермо Абаскаль останется на посту главного тренера.
Агент Джикии оценил вероятность подписания контракта со «Спартаком» при Абаскале
  • РИА Новости

«Как бы оценил вероятность продления контракта с клубом летом, если останется Абаскаль? Как почти нулевую. Если Абаскаль останется в клубе, никакого нового контракта не будет», — приводит слова агента «Чемпионат».

Джикия в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее Мостовой высказался о капитане красно-белых Георгии Джикии.

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