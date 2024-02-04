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Мостовой: если в «Спартаке» Джикию не продлят, он любой команде подойдёт

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о капитане красно-белых Георгии Джикии.
Мостовой: если в «Спартаке» Джикию не продлят, он любой команде подойдёт
  • РИА Новости

«Если в «Спартаке» не продлят, он любой команде подойдёт. Спокойно ещё года три может играть без проблем. У него хорошая ситуация, контракт заканчивается. Я бы с удовольствием был в его ситуации, чтобы заканчивался контракт и можно выбирать», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Джикия в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее Гладилин посоветовал Джикии не спешить уходить из «Спартака».

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